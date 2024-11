LEGAMBIENTE NAZIONALE APS * ROMA – CLIMATE PRIDE: «5 MILA PERSONE IN PIAZZA, PER PROMUOVERE LA GIUSTIZIA CLIMATICA»

17.52 - sabato 16 novembre 2024

Climate Pride: Mobilitazione nazionale per chiedere alla COP 29. Un impegno concreto per accelerare la transizione ecologica e praticare la giustizia climatica.

Un’ondata di verde ha travolto le strade di Roma, portando con sé un messaggio di speranza per il futuro del pianeta. La capitale italiana è stata teatro del Climate Pride, una manifestazione pacifica e colorata, che ha visto 5000 persone tra cittadini, attivisti e associazioni sfilare per le strade chiedendo azioni concrete per promuovere un’accelerazione della transizione ecologica, rivendicando giustizia sociale e climatica.

Il Climate Pride, al quale hanno aderito 73 realtà, è stato un grido collettivo verso un futuro più sostenibile, dove le energie rinnovabili, l’economia circolare, l’innovazione e l’equità sociale sono al centro delle agende politiche.

Un tema particolarmente sentito soprattutto a fronte delle recenti alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna e a Valencia, eventi che evidenziano quanto la crisi climatica sia una questione che necessita soluzioni urgenti e concrete.

Questo modello di sviluppo basato sulle fonti fossili, il cui accaparramento alimenta tensioni e guerre che potremmo evitare se ogni Paese fosse indipendente energeticamente grazie alle fonti rinnovabili.

L’evento si è inserito in un contesto di mobilitazioni globali durante la COP29 in Azerbaigian, con l’obiettivo di esercitare una forte pressione affinché i leader mondiali adottino finalmente politiche ambiziose e concrete per combattere il cambiamento climatico e fare fronte alla perdita di biodiversità.

