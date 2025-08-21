LEGAMBIENTE * CAROVANA DEI GHIACCIAI 2025: «IN ALTO ADIGE DAL 23 AL 26 AGOSTO, OSSERVATO SPECIALE L’ORTLES – CEVEDALE»

09.18 - giovedì 21 agosto 2025

VI edizione di Carovana dei ghiacciai 2025, La campagna di Legambiente che monitora lo stato di salute dei ghiacciai alpini

in collaborazione con CIPRA ITALIA e la Fondazione Glaciologica Italiana.

Terza tappa per Carovana dei ghiacciai: dal 23 al 26 agosto arriva in Alto Adige. Osservato speciale il ghiacciaio Ortles – Cevedale nel Parco nazionale dello Stelvio

Il 24 agosto escursione in quota e saluto al ghiacciaio

Il 25 a Bolzano l’evento su clima e variazione paesaggio glaciale

Il 26, sempre a Bolzano, la conferenza stampa sullo stato di salute del ghiacciaio Ortles-Cevedale

Terza tappa per Carovana dei ghiacciai 2025 che al 23 al 26 agosto arriva in Alto Adige per monitorare lo stato di salute di salute del ghiacciaio Ortles – Cevedale, nel Parco nazionale dello Stelvio. La campagna di Legambiente, giunta alla sesta edizione e realizzata in collaborazione con CIPRA ITALIA, la partnership scientifica della Fondazione Glaciologia Italiana, con partner sostenitori FRoSTA, Sammontana, e partner tecnico Ephoto, media partner La Nuova Ecologia, porterà al centro di questa tappa il tema della fragilità della montagna partendo anche dall’ultimo crollo che si è registrato ad inizio agosto proprio su questo ghiacciaio.

Diversi gli eventi al centro di questa tappa. Si inizierà domenica 24 agosto con l’escursione in quota. Il ritrovo sarà alle ore 8.30 al parcheggio funivia Solda (BZ) per iniziare il cammino con l’osservazione delle morfologie glaciali, inquadramento topografico e misurazioni frontali, a cura di Pietro Bruschi e Valter Carbone del Servizio Glaciologico del CAI Alto Adige, con la partecipazione del servizio Glaciologico del CAI Alto Adige, con la partecipazione di esponenti del CAI Alto Adige. Alle ore 14.30 Il saluto al ghiacciaio.

Lunedì 25 agosto, a Bolzano alle ore 17.00 presso la sede del CAI Alto Adige, Viale Europa 53, si terrà l’incontro dal titolo “Clima e ghiacciai. Le variazioni del paesaggio glaciale in Alto Adige”, dove interverranno: Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi Legambiente e presidente CIPRA Italia, Franco Secchieri, glaciologo Pietro Bruschi, presidente del servizio glaciologico Cai Alto Adige Roberto Dinale, direttore del Servizio Idrologia e Dighe della Provincia Autonoma di Bolzano, Carlo Alberto Zanella, presidente Cai Alto Adige Marco Giardino, vicepresidente Comitato Glaciologico Italiano, Università di Torino Con l’occasione verrà presentato il libro “I ghiacciai dell’Alto Adige” (Secchieri F. Bruschi P. – ed. CIERRE). Martedì 26 agosto, sempre a Bolzano, si terrà alle ore 10.30 presso la Galleria civica, Piazza Domenicani 18, la conferenza stampa sullo stato di salute del ghiacciaio Ortles-Cevedale.

“La crisi climatica rende sempre più fragili le montagne – commenta Andrea Pugliese, presidente di Legambiente Trento –. I crolli e le frane che si registrano in quota con frequenza crescente sono un campanello d’allarme che non può restare inascoltato. È un altro segnale della crisi climatica in atto, che richiede politiche di mitigazione a tutti i livelli. Per la montagna serve un approccio capace di rispettare i delicati equilibri delle alte quote, anche attraverso una programmazione dell’uso del territorio che non sia orientata a nuove antropizzazioni e infrastrutturazioni. È questo il messaggio che lanceremo nella terza tappa della Carovana dei ghiacciai, in programma in Alto Adige, perché il tempo di agire è adesso”.

Anche quest’anno la campagna affronterà numerosi temi: dagli effetti della crisi climatica in quota e a valle, agli eventi meteo estremi che stanno ridisegnando il profilo della montagna; dall’overtourism alla tutela della biodiversità, dalle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici alle buone pratiche di sviluppo sostenibile. Al centro, il Manifesto per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse, cuore pulsante della campagna: una rete multidisciplinare capace di trasformare l’isolamento in cooperazione europea. Il viaggio di Carovana dei ghiacciai 2025 sarà arricchito da testimonial d’eccezione che accompagneranno ogni tappa. Dopo la tappa in Alto-Adige, la campagna di Legambiente proseguirà in Germania sul ghiacciaio Zugspitze (dal 26 al 29 agosto), e infine in Piemonte sui ghiacciai della Bessanese e della Ciamarella (dal 30 agosto al 2 settembre).

