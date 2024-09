LEGAMBIENTE * “CAROVANA DEI GHIACCIAI 2024“: «MARMOLADA IN COMA IRREVERSIBILE, PERSI 70 ETTARI DI SUPERFICIE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI»

14.02 - lunedì 9 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Carovana dei ghiacciai 2024: il bilancio della sesta e ultima tappa sullo stato di salute della Marmolada

Il ghiacciaio della Marmolada, il più grande delle Dolomiti, è in coma irreversibile insieme ai due più grandi delle Alpi: l’Adamello e quello dei Forni. Con la crisi climatica dal 1888 il ghiacciaio della Marmolada è arretrato di 1200 metri.

E negli ultimi cinque anni ha perso 70 ettari di superficie pari a 98 campi da calcio. Preoccupa anche la perdita di spessore dei tre grandi ghiacciai alpini: Marmolada e Forni con picchi a breve termine di 7 e 10 cm al giorno; per l’Adamello le misurazioni a lungo termine rilevano che la perdita di spessore permette di camminare oggi sul ghiaccio derivato dalle nevicate degli anni ‘80. Legambiente e CGI: “Crisi climatica, ma anche inquinamento da microplastiche, rifiuti in quota,

e questione irrisolta del post gestione degli impianti chiusi e da smantellare come quello di Pian dei Fiacconi pesano e impattano sullo stato della salute della Marmolada.

C’è bisogno di un nuovo modo di fruire la montagna, di più politiche di adattamento e mitigazione. Per questo sottoscriviamo il Manifesto L’altra Marmolada di Climbing For Climate 6”. In questa tappa il saluto al ghiacciaio con due performance musicali e la video testimonianza dello scrittore Marco Albino Ferrari che sottolinea “Ascoltiamo il grido d’allarme dei ghiacciai”.

Il ghiacciaio della Marmolada, il più grande delle Dolomiti, è ormai un ghiacciaio in coma irreversibile.

Dal 1888 è arretrato di 1.200 metri e con un innalzamento della quota della fronte di 3500 metri. Negli ultimi cinque anni il ghiacciaio ha perso ben 70 ettari di superficie, ossia pari a 98 campi da calcio passando da circa 170 ha del 2019 ai 98 nel 2023. A questo ritmo entro il 2040 il ghiacciaio della Marmolada non esisterà più.

Una condanna a morte che condivide con i due ghiacciai più grandi delle Alpi, quello dell’Adamello, situato tra Lombardia e Trentino, e quello dei Forni, in Lombardia, tutti e tre posti sotto i 3500 metri e segnati da perdite di spessore importanti. Misure sulle condizioni superficiali dei ghiacciai indicano che il ghiacciaio della Marmolada e dei Forni hanno picchi di perdita di spessore a breve termine rispettivamente di 7 e 10 cm al giorno; mentre per il ghiacciaio dell’Adamello le misurazioni a lungo termine rilevano che la perdita di spessore derivata dalla fusione glaciale permette di camminare oggi sul ghiaccio derivato dalle nevicate degli anni ‘80.

A fare il punto è Carovana dei ghiacciai 2024, la campagna nazionale di Legambiente in collaborazione con CIPRA Italia e con la partnership scientifica del Comitato Glaciologico Italiano, che oggi conclude il suo viaggio sull’arco alpino con la sesta tappa sulla Marmolada diffondendo i dati sullo stato di salute del ghiacciaio e informando i cittadini sugli effetti della crisi climatica ad alta quota.

In particolare, il ghiacciaio della Marmolada è un super osservato speciale da Carovana dei ghiacciai che ha fatto tappa sulla Regina delle Dolomiti già nel 2020 e nel 2022 per poi tornarci nel 2024. Quello che emerge è un ghiacciaio in forte sofferenza: se 136 anni fa si estendeva per circa 500 ettari, ed era grande come 700 campi da calcio, dal 1888 ha registrato una perdita areale superiore all’80% e una perdita volumetrica superiore al 94%. Nel 2024 lo spessore massimo è di 34 metri.

L’accelerata della fusione del ghiaccio ad alta quota sta lasciando il posto ad un deserto di roccia bianca, levigata da quello che un tempo era il grande gigante bianco, e prendono vita nuovi ecosistemi.

“Le Alpi sono un luogo fondamentale a livello nazionale ed europeo, ma sono anche sempre più fragili a causa della crisi climatica che avanza. Il ghiacciaio della Marmolada – dichiarano Vanda Bonardo responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente di CIPRA Italia – ne è un esempio importante e con Carovana dei ghiacciai abbiamo raccontato la sofferenza di un ghiacciaio morente, segnato da un’accelerazione del processo

di fusione che ha numeri impressionanti e che richiede risposte urgenti a partire da una governance sostenibile del territorio. Per questo abbiamo sottoscritto il Manifesto per Un’altra Marmolada per una fruizione sostenibile della montagna presentato da Climbing For Climate”.

“Con Carovana dei ghiacciai, che con questa tappa conclude la sua quinta edizione, non solo è importante conoscere e capire cosa sta accadendo ad alta quota-, ma anche che impatti sta avendo la crisi climatica in queste aree montane e che ripercussioni sta provocando a valle. La conoscenza, unita alla ricerca scientifica, – commenta Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – devono però essere accompagnate anche da politiche di adattamento e di mitigazione, e da interventi su scala nazionale e locale, coinvolgendo anche le comunità locali. Per questo riteniamo sempre più urgente l’attuazione, accanto alle politiche di mitigazione, di un efficace piano di adattamento nazionale alla crisi climatica, a partire dalle zone più vulnerabili, come l’alta montagna.

“I dati glaciologici sulla Marmolada rendono questo ghiacciaio emblematico per la sofferenza di tutti i ghiacciai alpini – dichiarano Valter Maggi e Marco Giardino, rispettivamente presidente e vicepresidente del Comitato Glaciologico Italiano – Si tratta di un corpo glaciale scarsamente alimentato che soffre a causa della pressione climatica e antropica. Le trasformazioni ambientali si stanno ripercuotendo su questo ambiente glaciale e dobbiamo tenerne conto sia per i ghiacciai sia per le aree circostanti”.

I dati sul ghiacciaio della Marmolada sono stati presentati effoggi in conferenza stampa a Padova, presso il

Museo di Geografia dell’Università di Padova, dove sono intervenuti: Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente CIPRA Italia, Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, Valter Maggi, presidente del Comitato Glaciologico Italiano, Marco Giardino, vicepresidente Comitato Glaciologico Italiano, Mauro Varotto, Università degli studi di Padova, Aldino Bondesan, Coordinatore CGI per le campagna glaciologiche delle Alpi Orientali, Luigi Lazzaro, presidente Legambiente Veneto, Andrea Pugliese, presidente di Legambiente Trento. Nel corso della conferenza stampa è stata anche ricordato il saluto al ghiacciaio svolto ad alta quota con la performance sonora “(in)naturalis” a cura di Nicola Lucchese aka MudWise – modulatore, Luca Ramon aka Zoro – percussioni e la performance “Rimaye” di Filippo Porro e Silvia Dezulian di Azioni Fuori Posto con Silvia Dezulian, Lorenzo Morandini e Gloria Trolla.

Altre minacce per la Marmolada. Microplastiche e rifiuti. Sulla Marmolada preoccupa l’inquinamento da microplastiche legato anche ai teli geotermici che per Legambiente sono solo un accanimento terapeutico. Attualmente ci sono 4 ettari di teli sul ghiacciaio, un numero che è raddoppiato rispetto all’inizio. L’Università di Padova, a luglio ha fatto un primo campionato dell’acqua fusa del ghiacciaio. C’è poi la questione dei rifiuti abbandonati in quota, di ieri e di oggi.

Sono circa 400 quelli trovati e raccolti sulla Marmolada dal team di Carovana dei ghiacciai e dai volontari che il 6 settembre, nel primo giorno di tappa, nell’attività di Clean up organizzata in vista di Puliamo il Mondo, la campagna di volontariato ambientale di Legambiente in programma in tutta Italia il 20, 21 e 22 settembre. Impianti da smantellare. Infine, c’è la questione della post gestione degli impianti chiusi e da smantellare come quello a Pian dei Fiacconi. L’impianto di risalita, chiuso nel 2019, è stato travolto dalla valanga del 2020. Oggi in quota rimane una struttura abbandonata e sventrata dalla valanga e dal pesante impatto ambientale e paesaggistico in un’area montana che è patrimonio Unesco. Per questo Legambiente chiede si intervenga al più presto per smantellarlo e che non vengano costruiti altri impianti di risalita visto che la zona di Pia dei Fiacconi è considerata zona rossa, ossia zona a pericolosità P-4 elevata, che nella scala di valutazione è la pericolosità massima.

Testimonianza di Marco Albino Ferrari: testimonial di questa ultima tappa di Carovana dei ghiacciai è lo scrittore e giornalista Marco Albino Ferrari che, nel suo videomessaggio inviato a Legambiente, sottolinea l’importanza di ascoltare il grido d’allarme dei ghiacciai. “Tutti i ghiacciai ci dicono come dovremmo modificare i nostri comportamenti ovunque, agiscono come un monito, per questo è importante ascoltarli”.

Il viaggio 2024 di Carovana dei ghiacciai e Una firma per i ghiacciai: Giunta alla quinta edizione, Carovana dei ghiacciai 2024 – con partner sostenitori FRoSTA, Sammontana, FPZ, partner tecnico Ephoto, media partner La Nuova Ecologia e L’Altra Montagna:

– con la tappa sulla Marmolada conclude il suo viaggio lungo l’arco alpino iniziato con un’anteprima il 5 agosto sul ghiacciaio dei Forni, in Lombardia, per poi prendere ufficialmente il via il 18 agosto con sei tappe: due all’estero e quattro in Italia. Obiettivo monitorare lo stato di salute del ghiacciaio Mer De Glace in Francia sul Monte Bianco, i ghiacciai della Valpelline in Valle D’Aosta, il ghiacciaio del Flua sul Monte Rosa, il ghiacciaio del Fellaria in Lombardia, i ghiacciai delle Alpi Giulie e quello della Marmolada. Legambiente invita tutti a firmare la petizione on line “Una firma per i ghiacciai” per chiedere al Governo azioni concrete partendo dall’attuazione di 7 interventi indicati nel Manifesto per una governance dei Ghiacciai e salvare il nostro ecosistema. Una petizione che l’associazione ambientalista ha lanciato a settembre. Per firmare basta andare sulla landing page https://attivati.legambiente.it/firmaperighiacciai – attiva sul sito di Legambiente

Per questa tappa si ringrazia l’Università di Padova, i volontari

che hanno partecipato all’attività di Clean UP, il Museo di Geografia dell’Università di Padova,

La RUS – Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile