LEGA * UCRAINA: «PUTIN DÀ IL VIA LIBERA ALL’INCONTRO CON ZELENSKY, UN PASSO VERSO LA PACE GRAZIE ANCHE A TRUMP»

11.48 - martedì 19 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

UCRAINA, LA LEGA: “BENE IL BILATERALE PUTIN-ZELENSKY, AUSPICHIAMO AVVICINI LA PACE”.

“Il via libera di Vladimir Putin al bilaterale con Volodymyr Zelensky è una buona notizia e un significativo passo in avanti, maturato anche grazie all’intervento di Donald Trump. Auspichiamo che il faccia a faccia possa confermarsi un passaggio decisivo verso la pace”.

Così una nota della Lega.