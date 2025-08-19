Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS

LEGA * UCRAINA: «PUTIN DÀ IL VIA LIBERA ALL’INCONTRO CON ZELENSKY, UN PASSO VERSO LA PACE GRAZIE ANCHE A TRUMP»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.48 - martedì 19 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

UCRAINA, LA LEGA: “BENE IL BILATERALE PUTIN-ZELENSKY, AUSPICHIAMO AVVICINI LA PACE”.

“Il via libera di Vladimir Putin al bilaterale con Volodymyr Zelensky è una buona notizia e un significativo passo in avanti, maturato anche grazie all’intervento di Donald Trump. Auspichiamo che il faccia a faccia possa confermarsi un passaggio decisivo verso la pace”.
Così una nota della Lega.

 

Categoria news:
OPINIONEWS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.