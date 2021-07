LEGA TRENTO * SICUREZZA: « I FATTI AVVENUTI AL BREN CENTER DIMOSTRANO IL DEGRADO DELLA CITTÀ, SOSTEGNO AI LAVORATORI DEL CENTRO COMMERCIALE OSTAGGI DEGLI INSUFFICIENTI CONTROLLI » (VIDEO)

Conferenza stampa della Lega stamane davanti al Bren Center a sostegno dei lavoratori e dei negozianti del centro commerciale, ostaggi di un individuo che nel corso di queste ultime due settimane vive sul posto causando problemi anche dal punto di vista delle regole inerenti il contenimento della pandemia di Covid-19.

“Nella giornata di ieri il problema è stato risolto, ma si è protratto per settimane creando non pochi disagi a operatori e clienti della struttura. Il vero problema è che ormai il degrado a Trento non è più solamente alla Portela, ma in tutta la città e quanto avvenuto in queste settimane in questo centro commerciale ne è un esempio. Noi siamo qua per tutelare chi lavora nei negozi, in Consiglio comunale faremo tutto quanto in nostro possesso per aiutare i lavoratori”, ha affermato il Consigliere provinciale Devid Moranduzzo.

“Dopo tanti anni in cui si chiede rispetto e dignità per gli esercenti, si sta sempre più espandendo questo modo di chiedere “soggiorno”, ovvero occupando spazi senza chiedere. La sicurezza non può solo essere invocata, deve trasformarsi in atti concreti”, ha voluto aggiungere il Consigliere Circoscrizionale Gianni Festini Brosa.