LEGA TRENTINO * OPEN ARMS: «SOLIDARIETÀ AL SEGRETARIO SALVINI, DOPPIO FINE-SETTIMANA DI GAZEBO IN PROVINCIA E CLOU A PONTIDA (21-22 -28-29/9)»

11.16 - mercoledì 18 settembre 2024

Dopo la richiesta della Procura di Palermo di 6 anni di carcere per Salvini nel processo Open Arms, la Lega trentina si mobilita a sostegno del suo segretario federale, nonché vicepremier e Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini con un doppio fine-settimana di gazebo su tutta la provincia e chiama a raccolta tutti i leghisti trentini per il grande evento a Pontida.

Anche su richiesta di numerosi cittadini che in questi giorni si recano ai gazebo organizzati sul territorio provinciale chiedendo di poter firmare a sostegno di Salvini, la dirigenza trentina della Lega ha inviato messaggi di solidarietà a Salvini ed ha predisposto una massima mobilitazione territoriale di militanti e sostenitori per dare pieno sostegno al suo leader nazionale.

“Come ha detto Salvini, si tratta di un processo politico – afferma il Segretario politico Diego Binelli, richiamando le parole del vicepremier – e di un attacco al governo e al diritto alla difesa dei confini nazionali, condivisa da numerosi altri stati europei. La Lega del Trentino invia al segretario Salvini la sua solidarietà ed invita tutti i cittadini che hanno a cuore la difesa dei confini italiani a recarsi ai gazebo della Lega.”

Sabato 21 e domenica 22, sabato 28 e domenica 29 settembre, il Trentino, infatti, come di consueto, ospiterà numerosi gazebo Lega dove potrà essere sottoscritta una petizione a sostegno di Salvini.

“In aggiunta, la Lega trentina invita tutti i Trentini che vogliono sostenere Salvini nella sua battaglia a partecipare alla tradizionale giornata di ritrovo a Pontida, che si terrà quest’anno domenica 6 ottobre – ricorda Binelli – prenotando un posto sui pullman organizzati, telefonando ai numeri 342-0616030 e 348-2601969.”

La giornata di Pontida ospiterà diversi eventi con ospiti internazionali e costituirà il clou delle manifestazioni a supporto di Matteo Salvini il quale nel recente consiglio federale ha lanciato la giornata come “un momento di grande mobilitazione per il diritto alla sicurezza dei cittadini italiani, per la libertà di pensiero e di parola, per il rispetto della sovranità popolare e nazionale.” L’elenco dei gazebo Lega organizzati sulla provincia di Trento è consultabile sul sito www.legaonline.it

Lega Trentino per Salvini Premier

La segreteria