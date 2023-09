LEGA TRENTINO * AMMINISTRATIVE PAT: « PRESENTATO L’ELENCO DEI 34 CANDIDÀTI DELLA LISTA “LEGA FUGATTI PRESIDENTE” »

18.12 - lunedì 18 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Lega: Presentata la lista per le elezioni provinciali in Trentino. È stata presentata questo pomeriggio dal Commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli e dall’amministratore delegato del partito Roberto Paccher l’elenco dei 34 candidati della Lista “Lega Fugatti Presidente” che correrà alle prossime elezioni provinciali a sostegno del Governatore uscente. Sono stati tutti ricandidati i consiglieri provinciali uscente e tra questi è stata indicata una donna come capolista: Giulia Zanotelli.

L’elenco poi prevede Mirko Bisesti, Stefania Segnana, Roberto Failoni, Mara Dalzocchio, Roberto Paccher, Martina Loss, Alessandro Savoi, Roberta Baggia, Devid Moranduzzo, Alessia Baroldi, Denis Paoli, Natasha Cellana, Gianluca Cavada, Sandra Matuella, Willy Angeli, Martina Nogara, Mario Bianco, Mirella Piazzi, Gianni Festini Brosa, Deborah Pisoni, Giuseppe Filippin, Michela Porciani Gozzer, Carlo Giovannini, Ketty Rubino, Paolo Ianes, Silvana Scarabello Vettore, Roberto Lanza, Maria Rosa Scarpolini, Luigi Masato, Linda Tamanini, Massimo Raffaelli, Desiree Tonazzo, Alvise Salvetti.

“Siamo molto soddisfatti dei candidati che abbiamo scelto – ha commentato Diego Binelli – crediamo di aver trovato persone competenti e capaci, alcuni anche con una esperienza amministrativa, che possono davvero fare la differenza per il nostro territorio”.

*

Lega Salvini Premier