LEGA TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL * 2 ANNI GOVERNO MELONI: «UNA COALIZIONE CHE LAVORA, PER IL BENE DEL PAESE»

A 2 anni dall’inizio dell’incarico ricevuto dal Governo Meloni, i rappresentanti del centro destra si sono riuniti a Trento, nella sala di rappresentanza della Regione, per ricordare agli italiani l’impegno preso con loro e raccontare 2 anni di intensa attività: la Lega, presente sul palco con il Segretario Diego Binelli, affiancato dall’on. Vanessa Cattoi e dalla Senatrice Elena Testor ha portato la testimonianza di un’azione di coalizione che lavora in sintonia per il bene del paese.

Le due rappresentanti trentine della Lega, impegnata sia nelle azioni di governo con diversi ministri che in quelle legislative del parlamento, le quali sono componenti delle commissioni Bilancio rispettivamente della Camera e del Senato, hanno spiegato l’impegno portato per migliorare la situazione economica degli italiani, a partire dal taglio cuneo fiscale e dalle modifiche degli scaglioni IRPEF.

È stato poi ricordato l’impegno a sostegno dell’autonomia, per poter garantire che la buona gestione della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e delle due province di Trento e di Bolzano, possa continuare a garantire ai cittadini quella qualità di vita che è caratteristica storica dei due territori.

La prossima settimana il Senato approverà la Legge sulla montagna, segnale forte a supporto di chi sceglie di mantenere vivo e forte il presidio dei territori di montagna, ambienti dagli equilibri delicati che necessitano di tutto il sostegno possibile.

In sala una folta rappresentanza di leghisti di diverse sezioni di Trento e Bolzano, nonché di rappresentanti nelle amministrazioni pubbliche locali, attenti al rapporto tra i diversi livelli istituzionali, punto di forza per la Lega, ribadito dai due segretari Diego Binelli per Trento e Paolo Zenorini per Bolzano. Anche in vista della tornata elettorale dell’anno prossimo, la Lega si riconferma così una forza presente e radicata sul territorio, pronta a raccogliere la sfida di amministrare anche molti comuni con la coalizione di centro destra, sull’esempio della forza e costanza del governo nazionale.

Lega Trentino per Salvini Premier e Lega per Salvini Premier Alto Adige/Südtirol

Le segreterie