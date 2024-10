LEGA * STELLANTIS: SALVINI, «DA TAVARES DICHIARAZIONI SCONCERTANTI, URGENTE UNA OPERAZIONE VERITÀ»

11.36 - lunedì 14 ottobre 2024

STELLANTIS, LA LEGA: “DA TAVARES DICHIARAZIONI SCONCERTANTI, URGENTE UNA OPERAZIONE VERITÀ”*

“Le ennesime, sconcertanti, dichiarazioni di Tavares su possibili licenziamenti rendono ancora più urgente e attuale l’operazione verità sui miliardi pubblici incassati da Stellantis. Si tratta di fiumi di denaro che – per le decisioni del gruppo – hanno prodotto utili per i manager, investimenti all’estero e tagli dolorosi in Italia. È uno scandalo che faremo emergere in tutta la sua grandezza”. Così una nota del partito di Matteo Salvini.