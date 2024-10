LEGA * STELLANTIS: «LANCIATA L’OPERAZIONE-VERITÀ SUI FONDI PUBBLICI INCASSATI IN ITALIA, PER POI INVESTIRLI ALL’ESTERO»

10.31 - domenica 13 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

STELLANTIS, LA LEGA LANCIA L’OPERAZIONE-VERITÀ SUI FONDI PUBBLICI INCASSATI IN ITALIA PER POI INVESTIRLI ALL’ESTERO

La Lega lancia l’operazione-verità su Stellantis. Il partito di Matteo Salvini è pronto a ogni iniziativa parlamentare – a partire da una serie di interrogazioni – per chiedere quanto denaro pubblico ha incassato il gruppo negli anni, quanti lavoratori italiani sono stati licenziati o messi in cassa integrazione e quanti stabilimenti sono stati aperti all’estero.

Lo fa sapere la Lega, che esprime “solidarietà” ai lavoratori dell’automotive e in particolare a quelli del gruppo Stellantis. “Faremo sentire la loro voce in tutte le sedi” conferma il partito di Salvini.