LEGA * “STATI GENERALI SANITÀ”: SALVINI, «VENERDÌ 22 A MILANO, CON I PRESIDENTI FONTANA – FEDRIGA – ZAIA – FUGATTI / MINISTRI GIORGETTI – LOCATELLI – VALDITARA – CALDEROLI»

La Lega organizza per la prima volta gli Stati generali della Sanità venerdì 22 novembre a Milano, nell’Auditorium Gaber in Piazza Duca d’Aosta 3, dalle 10 alle 13. L’evento, con tutto lo stato maggiore del partito, sarà occasione per una giornata di confronto e dibattito sul futuro della sanità con oltre già 400 iscritti.

Dopo l’apertura dei lavori con Emanuele Monti, Responsabile Nazionale Dipartimento Sanità Lega, e Armando Siri, Coordinatore Nazionale Dipartimenti Lega, interverranno: Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia, Luca Zaia, Presidente Regione Veneto, Maurizio Fugatti, Presidente Provincia Autonoma di Trento, Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Riccardo Molinari, Capogruppo Lega Camera dei Deputati, Massimiliano Romeo, Capogruppo Lega Senato della Repubblica.

Chiuderà con un intervento il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

”Questo governo ha dimostrato di trovare risorse sulla sanità con 25 miliardi di euro in più rispetto al 2019. Ora confrontiamoci con proposte pragmatiche ascoltando il territorio per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale a beneficio dei cittadini italiani”, dichiara Monti.