LEGA * SICUREZZA: «VIA ALLA NUOVA CAMPAGNA ANTI-CRIMINE CON FOTO DI DELINQUENTI VERI, IN METRO RECORD DI REATI DI BOSNIACI E RUMENI»

SICUREZZA, LA LEGA: VIA ALLA NUOVA CAMPAGNA ANTI-CRIMINE CON FOTO DI DELINQUENTI VERI. IN METRO RECORD DI REATI DI BOSNIACI E RUMENI.

I dati del Viminale sui reati commessi all’interno delle metropolitane in Italia nei primi 5 mesi dell’anno, certificano che le persone denunciate o arrestate per furto con destrezza nelle metro sono in numero di 26 per la Bosnia-Erzegovina, in numero di 20 per la Romania e in numero di 32 di nazionalità ignota. Nessun’altra comunità ha numeri così rilevanti. Dati in linea con lo stesso periodo dell’anno scorso, quando erano stati: 36 della Bosnia-Erzegovina, 37 della Romania e in numero di 21 di nazionalità ignota.

La Lega ha avviato una campagna per valorizzare il Decreto sicurezza e, visto che la giunta di centrosinistra di Roma ha deciso di censurare i manifesti affissi nella Capitale perché sgraditi (con la scusa di immagini create con l’intelligenza artificiale) è in preparazione una nuova campagna estiva con fotografie reali che saranno diffuse entro fine agosto. In particolare, viene immortalato un gruppo di donne tra cui lady scippo: secondo i media ha accumulato 150 reati in vent’anni, evitando la galera anche per le sue costanti gravidanze. Con le nuove regole, per lei sarà più difficile delinquere e restare impunita.

Da Roma alla Milano sconvolta dalla morte della donna falciata da un’auto rubata con a bordo quattro rom bambini, la Lega non ferma la campagna a favore delle forze dell’ordine e del decreto sicurezza.

Questa volta la sinistra censurerà la realtà?

