LEGA SERIE A * CALCIO: «AL VIA LA NUOVA “RADIO TV SERIE A”, PROGRAMMAZIONE LIVE DALLE 08.00 ALLE 23.00 NEI GIORNI DELLE PARTITE»

14.47 - lunedì 1 settembre 2025

Si è svolta oggi, presso l’Hotel Sheraton Milan San Siro di Milano, la conferenza stampa di presentazione di Radio TV Serie A. In occasione della chiusura ufficiale della Sessione Estiva del Calciomercato 2025-2026, organizzato da Master Group Sport e A.Di.Se – Associazione Italiana Direttori Sportivi, il Presidente di Lega Serie A Ezio Simonelli, l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo, l’ex calciatore di Serie A, Fabio Galante, e le conduttrici di Radio TV Serie A (Chiara Icardi, Claudia Tosoni, Lucrezia Maritano, Chiara Giuffrida, Monica Bertini) hanno presentato il palinsesto, con tutte le novità della stagione.

La Radio TV, guidata da Lorenzo Dallari, sarà trasmessa dagli innovativi studi realizzati presso l’iliad IBC di Lissone e andrà in onda sul sito ufficiale legaseriea.it, sull’app di Lega Serie A e su Dazn (in modalità free to air). Il palinsesto sarà visibile e aggiornato in tempo reale sul sito di Lega Serie A, nella sezione Radio TV Serie A.

La programmazione live sarà dalle 8 alle 23 durante la settimana e dalle 8 alle 24 nei giorni in cui si disputano le partite di Serie A Enilive e di Coppa Italia Frecciarossa. Sono inoltre confermate le radiocronache in esclusiva della Coppa Italia Frecciarossa, a partire dai Sedicesimi di Finale, in programma a settembre.

La squadra dei talent, oltre ai confermatissimi Serse Cosmi, Cristian Brocchi, Roberto Donadoni e Giampaolo Pazzini, vedrà l’ingresso in campo di Luigi Apolloni, Mark Iuliano, Filippo Galli, Fabio Galante e Manuel Pascali.

La programmazione quotidiana sarà arricchita dalle tante rubriche di approfondimento che permetteranno agli appassionati di rivivere le grandi storie e scoprire gli aspetti più interessanti della vita dei Club di Serie A e dei loro protagonisti, tra le quali Storie di Serie A, guidata da “Coach” Dan Peterson, Viaggio nel Calcio, Calcio d’Autore, È Sempre Primavera.

“Radio TV Serie A rappresenta un tassello fondamentale del percorso intrapreso dalla Lega negli ultimi anni per affermarsi come una vera media company – ha affermato il Presidente di Lega Serie A Ezio Simonelli -. Da oltre due stagioni questa piattaforma racconta quotidianamente il nostro calcio con passione e competenza, valorizzando il lavoro dei Club e offrendo ai tifosi contenuti sempre più ricchi e accessibili. Continueremo a investire nella produzione editoriale e negli studi di Lissone, nel segno dell’innovazione e dell’informazione di qualità”.

L’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato: “L’idea è semplice: dobbiamo essere sempre più presenti nella casa dei nostri tifosi, e lo facciamo perché è la strada tracciata nel processo di trasformazione del mondo dello sport. Volevamo creare un prodotto di cui governassimo ogni singolo processo ed è quello che facciamo ogni giorno dal nostro iliad IBC di Lissone.

Faremo le cose in maniera progressiva, siamo in onda su sito e App, sulla radio DAB e arriveremo sul digitale terrestre, sempre tutto in chiaro. E’ un prodotto che cambierà per sempre il rapporto con i nostri tifosi. Noi siamo al servizio dei tifosi, che sono i nostri utenti finali, ma lo facciamo anche al servizio dei broadcaster, interagiremo con loro e cercheremo di supportarli, facendo lavoro di squadra”.