LEGA SENATO * AUTONOMIA: BORGHESI, « LA FIRMA DEL QUIRINALE È ULTERIORE PASSO IN AVANTI, GRAZIE AL MINISTRO CALDEROLI »

12.38 - giovedì 23 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Autonomia: Borghesi, firma Quirinale ulteriore passo avanti battaglia Lega, grazie Calderoli

Roma, 23 mar. – “C’è l’autorizzazione del Presidente della Repubblica alla riforma dell’autonomia differenziata, che compie un altro passo avanti decisivo ed è quindi pronta per essere presentata in Parlamento. Una battaglia storica della Lega che, grazie all’incessante lavoro del ministro Calderoli, prosegue il suo percorso in maniera chiara e convinta. Sono passati anni dai referendum che anche in Lombardia hanno sancito la volontà dei cittadini di ottenere ulteriori forme di autonomia, ora finalmente il cammino prosegue a passo svelto grazie alla concretezza della Lega e del centrodestra di Governo. L’autorizzazione del Quirinale mette finalmente a tacere tutte quelle assurde critiche di incostituzionalità mosse dalla sinistra e dai soliti noti, che pur di fare polemica contro l’autonomia se ne sono inventate di tutti i colori. Auspichiamo in tempi altrettanto rapidi la calendarizzazione in Parlamento”.

Lo dichiara il senatore Stefano Borghesi della Lega.