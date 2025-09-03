Popular tags: featured 20
LEGA * RIUNIONE CON SALVINI E GIORGETTI: «FOCUS SU SU TASSE, SICUREZZA ED AUTONOMIA»

13.52 - mercoledì 3 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Conclusa la riunione della Lega, presieduta da Matteo Salvini e alla presenza anche degli esponenti di governo tra cui il Ministro Giancarlo Giorgetti.

È stata l’occasione per definire le priorità a cui sta lavorando il Movimento ed il modo per raggiungere gli obiettivi, in primis la difesa del reddito delle famiglie, una pace fiscale definitiva con la rottamazione delle cartelle esattoriali, l’estensione della Flat Tax al 15%, un maggiore contributo (da destinare a famiglie e imprese) da parte di realtà finanziarie che stanno facendo decine di miliardi di euro di profitti, l’applicazione dell’autonomia e del federalismo fiscale, maggiori investimenti per garantire la sicurezza nazionale e la protezione di cittadini e confini, a partire dalla frontiera Sud.

Così una nota della Lega.

 

