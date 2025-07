LEGA * OPEN ARMS: LA DIFESA DI SALVINI, «ASSOLUZIONE ANCHE NEL MERITO SU MINORI E DIVIETO DI INGRESSO, DAL TRIBUNALE CRITICHE AL COMANDANTE ONG»

18.27 - venerdì 18 luglio 2025

*OPEN ARMS, LA DIFESA DI SALVINI: “ASSOLUZIONE ANCHE NEL MERITO SU MINORI E DIVIETO DI INGRESSO. DAL TRIBUNALE CRITICHE AL COMANDANTE ONG”*

“È erroneo e fuorviante sostenere che la sentenza di assoluzione del Tribunale di Palermo nei confronti del ministro Matteo Salvini si sia limitata a esprimere considerazioni in diritto. La tesi accusatoria è stata bocciata anche nel merito: è stato escluso che i minori siano sbarcati con ritardo; è stato escluso che il divieto d’ingresso nelle acque nazionali costituisse un’ipotesi di respingimento di rifugiati; è stato riconosciuto che il Comandante della Open Arms abbia agito in modo “discutibile” trattenendosi, per giorni, al largo delle coste italiane, confidando in un’improbabile evoluzione favorevole della vicenda, anziché esperire le altre valide soluzioni disponibili.

È legittima ogni scelta processuale, ma il contenuto della sentenza non può essere minimizzato o ignorato”.

Così fonti della difesa di Matteo Salvini sul caso OpenArms.