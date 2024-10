LEGA * MANOVRA: SALVINI, «SULLA CASA NON CI SARÀ ALCUNA STANGATA»

12.23 - mercoledì 9 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il consiglio federale della Lega si è aperto con il ringraziamento di Matteo Salvini per il successo di Pontida e con le parole di Giancarlo Giorgetti sul catasto. Sulla casa, è stato ribadito, non ci sarà alcuna stangata.

Per questo, Salvini e Giorgetti hanno ringraziato chi, come Confedilizia, ha compreso le parole del titolare del Mef.

Lo fa sapere la Lega.