LEGA * ISLAM: «BAMBINI COSTRETTI A INGINOCCHIARSI IN MOSCHEA, IL PD SUPPORTA LA SOTTOMISSIONE»

17.36 - domenica 4 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Le parole dell’onorevole Scarpa del Partito Democratico, che definisce ‘bello’ che la scuola insegni a ‘creare ponti’ attraverso gesti come far inginocchiare bambini verso La Mecca come successo a una classe in una moschea nel trevigiano, sono profondamente inquietanti. Questo episodio è solo l’ultimo esempio di una preoccupante deriva: l’islamizzazione strisciante della scuola italiana, che rischia di trasformarsi in un laboratorio multiculturale dove tutto viene promosso tranne la nostra cultura.

Trovo scandaloso che, per meri calcoli elettorali, la sinistra continui a piegarsi alle speranze di certe comunità islamiche di imporci il loro credo e le loro tradizioni. Il Pd spera di ricevere pacchetti di voti annullando la nostra identità. Altro che integrazione e conoscenza delle altre culture: si rischia di usare la scuola per una resa senza condizioni ai valori dell’Islam che spesso, a partire dalla libertà delle donne, sono in netto contrasto con i valori occidentali. La scuola rimanga un luogo di formazione, non di indottrinamento”

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata della Lega.