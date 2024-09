LEGA * IMMIGRAZIONE: «TRA UNA SETTIMANA LE RICHIESTE DEI PM ANTI-SALVINI, SIAMO PRONTI ALLA MOBILITAZIONE»

10.49 - lunedì 9 settembre 2024

IMMIGRAZIONE, TRA UNA SETTIMANA LE RICHIESTE DEI PM ANTI-SALVINI. LA LEGA PRONTA ALLA MOBILITAZIONE

Nelle ore in cui emergono inquietanti informazioni sui dossieraggi di pezzi di Stato contro la Lega, nel silenzio della maggioranza dei media, sabato è attesa la requisitoria della pubblica accusa nel processo OpenArms, a Palermo, dove Matteo Salvini è imputato per sequestro di persona plurimo e rifiuto di atti d’ufficio.

La Lega non si fa intimidire e rivendica con forza il diritto di difendere i confini, oggi come ieri, nel rispetto del mandato popolare, del buonsenso e delle leggi. La sentenza è attesa per metà ottobre, dopo il raduno di Pontida in agenda domenica 6.

Quello a Salvini è un processo politico, voluto dalla sinistra in Parlamento, unico nel suo genere in tutto l’Occidente.

Così una nota del partito.