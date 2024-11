LEGA * IMMIGRAZIONE: «EGITTO PAESE SICURO PER 14,9 MILIONI DI TURISTI, MA NON PER I CLANDESTINI»

17.26 - lunedì 4 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

IMMIGRAZIONE, LA LEGA: “EGITTO PAESE SICURO PER 14,9 MILIONI DI TURISTI MA NON PER I CLANDESTINI”.

“L’Egitto è una meta sempre più gettonata per le vacanze, tanto che nel 2023 ha segnato un numero record di visitatori: 14,9 milioni, di cui 850mila dall’Italia. In altre parole, l’Egitto è un Paese sicuro per tutti, tranne che per i clandestini che – secondo alcuni giudici di sinistra – non possono tornarci. Pensare che, per la sinistra e l’Anm, a essere insicura dovrebbe essere l’Italia perché governata dal centrodestra. Eppure, per Pd e toghe rosse i clandestini devono rimanere tutti qui”.

Così una nota della Lega dopo la decisione del giudice di Catania.