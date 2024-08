LEGA * IL 24 AGOSTO MATTEO SALVINI A PINZOLO: « ORGOGLIOSO DI TORNARE IN TRENTINO, DAL GOVERNO GRANDE ATTENZIONE»

18.14 - giovedì 22 agosto 2024

Torna il tradizionale appuntamento a Pinzolo organizzato dalla Lega Salvini Trentino. Sabato 24 agosto dalle ore 17.30 in piazza Carera il giornalista di Libero Fabio Rubini intervisterà il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti e a seguire il Vicepremier e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Il Vicepremier e il Presidente ne approfitteranno per fare il punto della situazione anche sulla realizzazione del bypass ferroviario di Trento e di Rovereto e sulla realizzazione della ferrovia Rovereto – Riva.

In caso di maltempo l’incontro si svolgerà al Paladolomiti.

Dichiarazione di Salvini: “Sono entusiasta di tornare in Trentino, dove all’ottimo governo di Fugatti si somma una grande attenzione del Governo nazionale. Sarà l’occasione per ribadire la nostra vicinanza ad amministratori e cittadini”.