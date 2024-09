LEGA * EUROPA: «PIÙ UN’ORA DI COLLOQUIO SALVINI-ORBÁN, CONDIVISA L’URGENZA DI FERMARE IL CONFLITTO IN UCRAINA»

14.25 - venerdì 20 settembre 2024

EUROPA, PIÙ UN’ORA DI COLLOQUIO SALVINI-ORBÁN

Più di un’ora di colloquio tra Matteo Salvini e Viktor Orbán. Prima i due leader si sono confrontati in privato, per poi allargare il confronto alle rispettive delegazioni. È stata l’occasione per alcune riflessioni a tutto campo, a partire dagli equilibri nell’Unione Europea fino ad argomenti concreti di collaborazione tra i due Paesi come lo sviluppo del porto di Trieste. Porto a cui Budapest guarda con particolare interesse in quanto sbocco strategico sul Mediterraneo.

Tra le altre cose, Salvini e Orbán hanno condiviso l’urgenza di fermare il conflitto in Ucraina, così come auspicato autorevolmente anche dal Santo Padre. Il leader ungherese non ha mancato di chiedere a Salvini informazioni a proposito del processo di Palermo e ha garantito la presenza di una delegazione del proprio partito e degli altri alleati europei sia a Pontida (6 ottobre) che in Sicilia in occasione dell’arringa di Giulia Bongiorno (18 ottobre).