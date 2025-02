LEGA * EUROPA: FONTI DEI PATRIOTI, «IL MALGOVERNO DEL PPE COI SOCIALISTI PROPONE PIÙ CLANDESTINI E MENO LAVORO IN UE”»

18.53 - sabato 8 febbraio 2025

*EUROPA, FONTI DEI PATRIOTI: “IL MALGOVERNO DEL PPE COI SOCIALISTI PROPONE PIÙ CLANDESTINI E MENO LAVORO IN UE”*

“Milioni di posti di lavoro persi in cambio di milioni di clandestini entrati in Europa: ecco i brillanti risultati che le scelte sbagliate di Bruxelles, scelte caldeggiate e finanziate da Soros e compagni, hanno proposto in questi anni. Mentre il Ppe continua a malgovernare con socialisti e sinistre, i popoli europei scelgono sempre di più il cambiamento fondato su lavoro, sicurezza e libertà”. Lo affermano fonti dei Patrioti dopo la posizione del Ppe che ha criticato Salvini e Musk.