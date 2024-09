LEGA * ESTERI: “LA POSIZIONE DEL GOVERNO È UNA, NESSUNA INIZIATIVA IN CONTROTENDENZA”

08.57 - domenica 1 settembre 2024

*ESTERI, LA LEGA: “LA POSIZIONE DEL GOVERNO È UNA, NESSUNA INIZIATIVA IN CONTROTENDENZA”*

“Sulla politica estera la maggioranza è compatta, come già chiarito ufficialmente anche dopo il vertice di centrodestra, e non ci saranno iniziative parlamentari in controtendenza come auspicato oggi da alcuni media di sinistra e che smentiamo seccamente.

Sull’Ucraina la posizione del governo è una, ribadita anche negli ultimi giorni”.

Così una nota della Lega.