LEGA * DIRETTIVO REGIONALE VENETO: SALVINI, «L’ECCELLENTE AMMINISTRAZIONE GARANTITA NEGLI ULTIMI ANNI CON LA GUIDA DI ZAIA NON VA DISPERSA»

12.20 - sabato 9 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –
///

VENETO, SALVINI AL DIRETTIVO REGIONALE TRA LISTA ZAIA, AUTONOMIA E PONTIDA

Matteo Salvini si è collegato con il direttivo regionale della Lega del Veneto, per fare il punto della situazione in vista delle regionali e ribadire la richiesta della Lega di esprimere il prossimo candidato presidente del centrodestra. È stato fatto un bilancio: il partito conta su 11.000 iscritti e più di 160 sindaci. E in vista delle regionali ha già raccolto 158 disponibilità alla candidatura: potrebbero garantire la costruzione di addirittura tre liste.

Numeri che secondo Salvini dimostrano “la forza dirompente della Lega in Veneto. L’eccellente amministrazione garantita negli ultimi anni con la guida di Luca Zaia non va dispersa” ha aggiunto. Il leader ha infatti parlato anche della lista del presidente uscente, giudicandola un valore aggiunto che proporrà agli alleati. Il segretario federale ha ricordato l’importanza della battaglia per l’autonomia, dando a tutti l’appuntamento a Pontida al prossimo 21 settembre.

Lo fa sapere la Lega.

 

