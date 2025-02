LEGA * CONSIGLIO FEDERALE: SALVINI: «AVANTI SULLA PACE FISCALE, LA PROPOSTA SARÀ CONDIVISA CON GLI ALLEATI»

15.43 - mercoledì 12 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

LEGA, AVANTI SULLA PACE FISCALE

Concluso il Consiglio Federale della Lega presieduto da Matteo Salvini e che ha confermato l’obiettivo politico di rottamazione delle cartelle, così da arrivare a una vera pace fiscale per milioni di italiani in buonafede. Giancarlo Giorgetti ha confermato che al Mef sono già al lavoro per trovare una soluzione tecnica. La proposta sarà, come sempre, condivisa con gli alleati.

Così una nota del partito.