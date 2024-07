LEGA * CIPESS: SOTTOSEGRETARIO MORELLI, «ASSEGNATI 56,5 MILIONI, PER IL POC DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO»

18.39 - martedì 9 luglio 2024

“Oggi il CIPESS ha deliberato l’adozione del Piano Operativo Complementare (POC) della provincia autonoma di Trento, assegnando 56,5 milioni di euro al finanziamento di interventi complementari al piano operativo regionale. Queste risorse finanzieranno progetti utili al territorio e alle comunità locali, rappresentando un importante volano per l’economia locale e per la messa a terra di progetti utili alla collettività”. Così in una nota il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli.

Lega Salvini Premier