LEGA CAMERA DEPUTATI * PASSANTE FERROVIARIO TRENTO: BINELLI, « LA LEGA SALVINI TRENTINO NON CONDIVIDE LE POSIZIONI DI FRATELLI D’ITALIA »

20.19 - martedì 17 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

LA LEGA SALVINI TRENTINO NON CONDIVIDE LE POSIZIONI DI FRATELLI D’ITALIA

“La Lega Salvini Trentino sostiene convintamente la posizione espressa dal ministro alle infrastrutture Matteo Salvini sul tracciato del passante ferroviario di Trento. Chiedere oggi di cambiare tracciato indica poca conoscenza della materia e delle tempistiche per un’opera monumentale come quella che si vuole realizzare a Trento. Pertanto non condividiamo minimamente le posizioni espresse dai parlamentari di Fratelli d’Italia che forse non si rendono conto che così facendo vanno contro lo stesso governo di centrodestra che sta portando avanti quest’opera per il territorio per non parlare del rischio di perdere i fondi del Pnrr se i tempi venissero dilatati.”.

Così il commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli