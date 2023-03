LEGA * AUTONOMIA: BINELLI – CATTOI – TESTOR, « IL TRENTINO È UN MODELLO DA ESPORTARE, CHI ATTACCA LE SPECIALI O NON SA O È IN MALAFEDE »

22.35 - martedì 28 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Autonomia: Lega, il Trentino è un modello da esportare. Chi attacca le speciali o non sa o è in malafede.

Pensare che il disegno autonomista sia un privilegio per pochi a danno di molti significa che o non ha capito nulla o è poco informato o peggio ancora non conosce affatto il vero valore della nostra autonomia che caratterizza la specialità del nostro territorio. Il Trentino, assieme all’Alto Adige, è da tempo un esempio evidente di responsabile esercizio dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta e di federalismo fiscale che genera vantaggi per i cittadini di questo territorio, ma al tempo stesso anche per lo Stato.

Quello a cui stiamo assistendo in questi giorni anche dalla lettura di quotidiani nazionali è solo l’ennesimo attacco provocatorio, ma privo di alcun solido fondamento, da parte di chi vuole solo screditare il disegno di legge delega sull’Autonomia differenziata del ministro Roberto Calderoli da parte di coloro che hanno sempre osteggiato il processo federale, previsto dalla nostra Costituzione, ad appannaggio di un retrogrado centralismo che non aiuta il sistema evolutivo del nostro Paese. La Lega è favorevole alle richieste delle altre Regioni che chiedono maggiori livelli di autonomia.

Non crediamo che queste richieste rappresentino in alcun modo un ostacolo alle nostre speciali, che hanno solide basi statutarie, ancoraggi internazionali e della tutela delle minoranze linguistiche, ma Il decentramento di poteri e competenze dallo Stato centrale alle Regioni passa attraverso l’assunzione di responsabilità nella gestione della cosa pubblica. La concessione dell’autonomia a regioni oggi a statuto ordinario, infatti, deve passare attraverso la verifica della capacità di saper amministrare al meglio le risorse attuali come il Trentino e l’Alto Adige hanno sempre dimostrato di saper fare con risultati eccellenti sotto gli occhi di tutti.

Lo dichiarano in una nota il Commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli, la deputata Vanessa Cattoi e la senatrice Elena Testor

*

Nella foto: Diego Binelli, Elena Testor, Vanessa Cattoi