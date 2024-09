LEGA * AUTO: «REVOCARE IL BANDO ALLE AUTO BENZINA E DIESEL DAL 2035»

09.58 - venerdì 6 settembre 2024

AUTO, LA LEGA: “REVOCARE IL BANDO ALLE AUTO BENZINA E DIESEL DAL 2035”

La Lega è pronta a chiedere la revoca del bando dei motori benzina e diesel dal 2035. Lo stop alla loro produzione sta già creando gravissimi danni all’economia europea senza alcuna certezza di ottenere miglioramenti significativi dal punto di vista ambientale. Non a caso la revoca del bando è tema di dibattito anche in Germania.

Così una nota del partito di Matteo Salvini. La Lega è pronta a presentare un documento per impegnare Parlamento e Governo italiano, e analoga iniziativa sarà fatta in Europa per impegnare la Commissione Ue.