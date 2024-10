LEAL * TRENTINO – PLANTIGRADI: «UN ALTRO ORSO CONDANNATO A MORTE DOPO IL CASO ODIERNO DEL FUNGAIOLO FERITO? FACCIAMO ACCESSO AGLI ATTI»

23.54 - sabato 19 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

LEAL apprende dalle agenzie di stampa che oggi 19 ottobre nel pomeriggio in Trentino un uomo è stato ferito da un orso mentre cercava funghi nei boschi di Bleggio Superiore. L’incidente è avvenuto quando l’uomo, che si trovava da solo, è stato sorpreso alle spalle dall’animale. Dopo essere caduto a terra, l’orso lo ha colpito con le zampe, provocandogli delle ferite alla schiena e alle braccia.

L’uomo tuttavia ha raggiunto a piedi il paese vicino, dove ha ricevuto aiuto. La Provincia ha comunicato che i reperti genetici lasciati sui vestiti potranno serviranno all’identificazione del plantigrado al fine di procedere alla rimozione, come previsto dal Pacobace per gli orsi pericolosi.

Gian Marco Prampolini, Presidente LEAL commenta: “ Vogliamo avere chiare le modalità e circostanze precise dell’incontro tra l’uomo e l’orso e delle modalità di ferimento. In attesa dell’identificazione del plantigrado, avviamo la procedura di accesso agli atti. Possiamo già anticipare che in caso di provvedimento di abbattimento faremo immediato ricorso al TAR. Questo incidente giunge in un contesto già teso e temiamo sul territorio l’aumento della ostilità nei confronti degli orsi e dei selvatici”.