LEAL – MILANO * ORSI TRENTINO – TAR TRENTO: « J4 PER ADESSO SALVA, È STATA ACCOLTA LA NOSTRA RICHIESTA DI SEQUESTRO CAUTELARE »

martedì 2 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Accolta oggi 2 maggio 2023 la richiesta di sequestro cautelare di LEAL per l’orsa JJ4 che al momento è salva.

LEAL ricorda come il Decreto n.10 emesso in data 27.04.2023 dal Presidente Fugatti, con il quale viene autorizzata la soppressione dell’orso JJ4, si profila frutto di un’errata interpretazione della relazione dell’ISPRA, che non ha affatto espresso parere negativo in ordine alle strutture ove ricollocare l’orsa, ma ha solo dichiarato di non avere competenza in merito, laddove la stessa spetta ai Cites”.

Gian Marco Prampolini, Presidente LEAL, dichiara: “Grazie a un lavoro di squadra, con i nostri legali stiamo cercando di fermare la furia anti orso della Giunta Fugatti. JJ4 è attualmente detenuta al Casteller in regime di carcere duro. La stanno piegando, una sorta di doma per abituarla ad uno spazio ristretto e se dovesse avere salva la vita la mancanza di spazio libero la ridurrà a una sotto specie di orso”.