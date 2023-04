LEAL – MILANO * GRANDI CARNIVORI: «« CHIEDIAMO IL SEQUESTRO DI JJ4, DOPO L’ODIERNA ORDINANZA DI ABBATTIMENTO EMESSA DA FUGATTI »

12.48 - venerdì 28 aprile 2023





LEAL CHIEDE IL SEQUESTRO DI JJ4 DOPO L’ODIERNA ORDINANZA DI ABBATTIMENTO EMESSA DA FUGATTI

LEAL apprende della nuova ordinanza di abbattimento di JJ4 depositata da Maurizio Fugatti oggi 28 aprile 2023

Con tutta evidenza l’intento del Presidente della Provincia è quello di poter procedere immediatamente all’abbattimento dell’orsa nel caso di via libera da parte del Tar il giorno 11 maggio.

Alla luce di questi provvedimenti l’ufficio legale di LEAL sta depositando denuncia e istanza di sequestro dell’animale e sta valutando anche il deposito del ricorso al tar avverso questa nuova ordinanza.

Per quanto riguarda la morte di Andrea Papi, aggiunge Gian Marco Prampolini Presidente di LEAL: “Abbiamo il contatto con un medico forense che come consulente di parte ci aiuti a fare luce sulle reali cause della morte del ragazzo”.