LEAL – MILANO * ANTROPIZZAZIONE – TRENTINO : « ESCURSIONISTA AGGREDITO DA ORSO, VOGLIAMO VEDERCI CHIARO A TUTELA DEI PLANTIGRADI »

20.12 - domenica 5 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

ESCURSIONISTA AGGREDITO DA UN ORSO IN TRENTINO. LEAL: “VOGLIAMO VEDERCI CHIARO A TUTELA DEGLI ORSI”

Un escursionista, fratello del sindaco di Rabbi, è stato ferito da un orso mentre stamattina 5 marzo passeggiava su un sentiero in Val di Sole con il suo cane quando si è trovato di fronte l’animale. Non si conoscono le dinamiche che hanno spinto l’orso a dare un segno di avviso e il corpo forestale sta procedendo con degli accertamenti. Potrebbe essere stata la reazione del cane che accompagnava l’escursionista ad allarmare il plantigrado. Il comunicato stampa diffuso dalla Provincia di Trento informa che il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e l’assessore all’agricoltura e foreste, Giulia Zanotelli, stanno seguendo in tempo reale gli approfondimenti legati al caso di aggressione ad un uomo da parte di un orso questa mattina.

“Ho segnalato la gravità di questo ennesimo episodio al Ministro all’ambiente, Pichetto Fratin – comunica il presidente Fugatti – con l’impegno di tenerlo costantemente aggiornato e l’invito ad affrontare assieme un problema che non può più essere tenuto in sospeso”.

Il direttivo di LEAL non può esimersi dal commentare con preoccupazione il comunicato di Fugatti che leggiamo come foriero delle consuete azioni di forza che contraddistinguono le decisioni di questa giunta da sempre poco incline a tollerare la presenza di orsi, lupi e fauna selvatica sul territorio. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte dei Forestali sulle dinamiche dell’incidente, attendiamo che Fugatti ci spieghi come intenda “risolvere il problema orsi senza tenerlo più in sospeso”. Con la primavera si avvicina l’apertura della stagione turistica e temiamo le decisioni di una Giunta che non ha mai avuto in simpatia la fauna selvatica e non ha mai saputo considerarla un bene e una preziosa risorsa del territorio.

Gian Marco Prampolini, Presidente LEAL, commenta: “Come LEAL sorveglieremo con attenzione la vicenda iniziando dall’individuazione dell’orso e dalle azioni che la Provincia sceglierà di percorrere, mettendo in campo ogni strategia lecita per la tutela di questo orso e di tutti i plantigradi del territorio”.

Foto: da sito Leal (archivio)