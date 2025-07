LEAL * CASO ORSA F36: «IL TRIBUNALE DI TRENTO ACCOGLIE LA NOSTRA OPPOSIZIONE E ORDINA L’IMPUTAZIONE COATTA PER DUE INDAGATI»

16.14 - martedì 22 luglio 2025

CASO ORSA F36: IL TRIBUNALE DI TRENTO ACCOGLIE L’OPPOSIZIONE DI LEAL E ORDINA L’IMPUTAZIONE COATTA PER DUE INDAGATI.

Il Tribunale di Trento ha accolto oggi l’opposizione presentata da LEAL contro la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica.

Il GIP ha ordinato all’ufficio della Procura, nella persona della dottoressa Patrizia Foiera la formulazione dell’imputazione coatta nei confronti di due iindagati per i capi ex art. 110, 544-bis e 378 c.p.

Il Tribunale ha ritenuto fondati gli elementi indicati dall’associazione sul caso dell’orsa trentina F36, madre di un cucciolo di circa 8 mesi, uccisa il 27 settembre 2023 in Sella Giudicarie con un colpo di arma da fuoco.

La Procura aveva richiesto l’archiviazione del procedimento per insufficienza di prove circa i responsabili, ma LEAL, tramite il proprio legale Aurora Loprete, aveva evidenziato importanti lacune e peculiari elementi indiziari emersi dall’analisi tecnico-scientifica di parte della consulente dottoressa Cristina Marchetti e dalla documentazione acquisita nella fase di indagine, inclusi i rilievi conseguenti alle perquisizioni domiciliari.

In particolare, sono stati sottolineati aspetti rilevanti relativi al referto autoptico e agli indizi raccolti, indicativi della necessità di approfondimenti supplementari per accertare le responsabilità penali, soprattutto riguardo ai possibili coinvolgimenti di due indagati, anche alla luce di risultanze investigative quali tabulati telefonici e altri riscontri acquisiti.

Gian Marco Prampolini, presidente LEAL commenta: “Siamo estremamente soddisfatti per la decisione del Tribunale di Trento, che ha riconosciuto la fondatezza della nostra opposizione. È un passo fondamentale verso la verità e la giustizia per F36, un simbolo della fauna trentina che non può essere ucciso impunemente. Continueremo a impegnarci affinché siano individuati tutti i responsabili e affinché la protezione degli orsi e delle altre specie selvatiche sia rispettata in modo rigoroso e trasparente. Questo caso rappresenta anche una battaglia contro l’odio e la strumentalizzazione politica che hanno marcato la sua vicenda.”

LEAL intende seguire il procedimento penale, con la speranza venga resa giustizia a F36 e che questo nuovo corso porti a una giusta conclusione contribuendo a un cambio di passo nelle politiche di tutela del territorio e delle specie animali del Trentino.

