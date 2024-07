LAV * TRENTINO – PLANTIGRADI: «L’ORSA KJ1 E I SUOI CUCCIOLI SONO SALVI, PER ORA»

18.38 - venerdì 19 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mamma orsa Kj1 e i suoi cuccioli sono salvi, per il momento, solo grazie alle diverse diffide presentate da LAV e oggi grazie al provvedimento del Presidente del TAR in risposta all’istanza presentata da Leal.

“Soddisfatti di questo primo temporaneo, salvifico risultato: ci permette di continuare a lavorare per fermare definitivamente, grazie al nostro ricorso al TAR, l’uccisione dell’orsa Kj1” ha dichiarato Massimo Vitturi, responsabile animali selvatici di LAV.

In questa storia di decreti di urgenza e di atti orsicidi scritti nottetempo, quello che non torna è un aspetto non di poco conto: “Perché, nonostante la nostra istanza, il Presidente della Provincia autonoma di Trento e i Sindaci dei Comuni delle zone interessate non hanno ancora interdetto l’area dove si trovano le mamme orse con loro cuccioli, esattamente come viene fatto in altri Parchi in Italia e all’estero?” ha aggiunto Vitturi che chiosa: “Viene da pensare che l’unica urgenza dell’amministrazione trentina sia quella di favorire gli scontri con i plantigradi e fare fuori gli orsi, a qualunque costo”.

*

Foto archivio