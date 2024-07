LAV * TRENTINO – ORSA KJ1: «FUGATTI DI NUOVO SCONFITTO DAL TAR DI TRENTO CHE SOSPENDE L’ORDINANZA DI UCCISIONE FINO AL 5 SETTEMBRE»

15.48 - lunedì 22 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

LAV: GRAZIE AL NOSTRO RICORSO CON ALTRE ASSOCIAZIONI MAMMA ORSA KJ1 NON PUO’ ESSERE UCCISA! RISULTATO STRAORDINARIO RAGGIUNTO A POCHE ORE DALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO.

FUGATTI DI NUOVO SCONFITTO AL TAR DI TRENTO CHE SOSPENDE NUOVAMENTE L’ORDINANZA DI UCCISIONE ALMENO FINO AL 5 SETTEMBRE.

Nuova sconfitta per il Presidente Fugatti. Fino a quando non ci saranno cambiamenti di indirizzo politico sulla convivenza tra umani e orsi, le sconfitte giudiziarie continueranno a fioccare.

Poco fa la Presidente del TAR di Trento ha pubblicato il suo Decreto relativo all’ordinanza di uccisione di KJ1, con il quale sospende ancora una volta l’uccisione dell’orsa “osservato che la diversa tempistica con la quale si può procedere alla captivazione e la necessità di garantire la sicurezza degli operatori indicata dal provvedimento impugnato quali ragioni che giustificano l’abbattimento come unica misura praticabile, non appaiono prime facie sufficienti a sostenere, in termini di necessità, idoneità e proporzionalità, la scelta definitiva dell’abbattimento” come si legge nel Decreto del TAR.

“Siamo felici di questo nuovo, eccezionale risultato raggiunto in pochissime ore e che ancora una volta salva la vita ad un’orsa condannata a morte e di conseguenza ai suoi 3 cuccioli” – dichiara Massimo Vitturi, responsabile LAV, Animali Selvatici – La Presidente del TAR ha indicato chiaramente la necessità di adeguarsi al principio di proporzionalità, inoltre, dando seguito ai contenuti delle nostre diffide, ha indicato alla Provincia di Trento la possibilità di assicurare il costante monitoraggio del territorio e le puntuali segnalazioni alla popolazione che frequenta le zone interessate del pericolo esistente e dei comportamenti da seguire, non ultima l’interdizione all’accesso in determinate aree, giungendo eventualmente alla cattura, ma escludendo la soluzione irreversibile dell’uccisione.”

L’orsa KJ1 è quindi salva almeno fino al 5 settembre quando si terrà l’udienza collegiale che potrà confermare quanto deciso oggi dalla Presidente del TAR, grazie anche al lavoro fatto dall’Avvocata Valentina Stefutti. Nel frattempo, la LAV continuerà a fornire tutte le sue competenze perché in quell’occasione l’orsa KJ1 possa essere definitivamente salvata.

“Ancora una volta viene dimostrato quello che sosteniamo da sempre, se veramente Fugatti si preoccupasse per la sicurezza dei cittadini dovrebbe lavorare sulla prevenzione, non uccidere orsi al solo scopo di soddisfare la sua assurda sete di vendetta – conclude la LAV”.

*

Foto archivio