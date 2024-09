LAV * TRENTINO – FORAGGIAMENTO A FINI VENATORI: «NON SONO GLI ORSI A METTERE A RISCHIO I CITTADINI, MA LO STESSO FUGATTI»

06.06 - martedì 17 settembre 2024

“Se i cittadini trentini sono preoccupati per la loro incolumità a causa del concentramento di orsi attorno ai siti di foraggiamento utilizzati dai cacciatori per attrarre gli animali a cui sparare, se la prendano con Fugatti e non con gli orsi!” – con queste parole Massimo Vitturi, responsabile LAV Animali Selvatici, commenta la notizia della presenza di orsi in bassa Val di Non, dove i cacciatori avevano piazzato una grande quantità di mele allo scopo di attrarre ungulati addosso ai quali avrebbero poi scaricato il piombo delle loro carabine.

Già a settembre 2023 la LAV aveva diffidato la Provincia di Trento, chiedendo l’immediata rimozione dei siti di foraggiamento utilizzati dai cacciatori. Tali postazioni sono infatti indicate dalla comunità scientifica come fonte di attrazione per gli orsi, che si abituano così a cibarsi in aree frequentate dall’uomo, sviluppando di conseguenza atteggiamenti confidenti. Ma la Provincia si è opposta, costringendo ancora una volta l’associazione a rivolgersi al TAR di Trento per garantire la tutela della sicurezza dei cittadini e degli orsi.

La sentenza, pubblicata il 13 febbraio scorso, riconosce le ragioni della LAV che stanno alla base della richiesta di rimozione delle strutture di foraggiamento, tanto da affermare che “non v’è dubbio che la Provincia, a fronte delle motivate diffide trasmesse dall’Associazione ricorrente, fosse tenuta a provvedere sulle istanze in esse contenute”. Riferendosi ancora alle richieste di rimozione dei siti di foraggiamento inviate dalla LAV alla Provincia, la stessa sentenza riconosce che la Provincia “ha manifestato – seppur implicitamente – la volontà di non accogliere tali richieste”.

“È perciò sotto gli occhi di tutti la grave responsabilità di Fugatti che, con la sua becera condotta e la sua inazione, mette direttamente a rischio i cittadini. Chiediamo al Commissario di Governo di Trento di intervenire nel suo ruolo di garante della sicurezza pubblica allo scopo di far rimuovere tutti i siti di foraggiamento al fine di garantire la sicurezza di cittadini e orsi”, conclude la LAV.