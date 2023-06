LAV * ORSI TRENTINI: « TRASFERIMENTO JJ4 IN RIFUGIO- SANTUARIO, I NOSTRI ESPERTI LAVORANO A PIANO DETTAGLIATO RICHIESTO DAL TAR »

18.09 - giovedì 1 giugno 2023

Nel quadro delle diverse opzioni individuate da tempo dalla LAV per garantire una vita fuori dal carcere del Casteller all’orsa Jj4 ed impedirne la sua uccisione ad opera della Provincia dal 28 giugno in poi, come indicato dal TAR nell’ultimo suo pronunciamento, l’associazione animalista è appena rientrata da un sopralluogo in Romania, dove ha incontrato. Cristina Lapis, Presidente del Rifugio “Libearty Sanctuary”di Zărneşti.

All’incontro hanno partecipato Roberto Bennati, Direttore Generale LAV e Federico Crisetig, dell’area animali selvatici LAV. L’occasione ha permesso di effettuare un sopralluogo del rifugio che ha confermato la presenza di tanti orsi, di cui molti che arrivano direttamente da cattura in natura, esattamente come JJ4, che vivono in sicurezza per sé stessi e per i centri abitati della regione.

L’area del santuario conta ben 70 ettari, quasi 100 volte l’estensione totale del Casteller. Si tratta del santuario per orsi bruni più grande al mondo che può garantire, grazie alla sua grande e pluriennale esperienza e alla preparazione del personale addetto, il massimo rispetto possibile della vita e delle necessità etologiche degli animali ospitati.

Il santuario “Libearty Sanctuary” è quindi un esempio di come si può riuscire a gestire animali condannati a morte dall’uomo con un adeguata conoscenza etologica del loro comportamento. La presenza di molti orsi come JJ4 ospitati indica concretamente che la soluzione è già praticata, anche in collaborazione con le Autorità rumene.

L’incontro-sopralluogo ha permesso di avviare le operazioni finalizzate alla stesura del piano dettagliato di trasferimento di Jj4 come da richiesta del TAR e che LAV consegnerà al Tribunale e alla Provincia Autonoma di Trento prima della scadenza del 27 giugno.