LAV * ORSI: « A TRENTO NULLA DI NUOVO DOPO TRE GIORNI DI CONSIGLIO PROVINCIALE, ABBIAMO TRASMESSO AI CARABINIERI LA DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIERE JOB »

ORSI: NULLA DI NUOVO DALLE RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO, CONFERMATA L’INATTIVITA’ DELLE GIUNTE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCONTRI UMANI-PLANTIGRADI.

LAV TRASMETTE AI CARABINIERI LA DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIERE JOB SECONDO IL QUALE SE NON CI SARANNO AZIONI FORTI “CI SARANNO BRUTTE SITUAZIONI” SUPERANDO LE REGOLE, CIOE’ UCCISIONI “FAI DA TE” DI ORSI.

“La montagna… trentina ha partorito il topolino. Sugli orsi tre giorni, ben tre di sedute del Consiglio provinciale trentino

fra relazione del Presidente Fugatti, dibattito generale, interruzioni richieste dall’Assessora Zanotelli, confronto su diverse proposte di Risoluzione, l’approvazione di alcune di esse che ripetono sostanzialmente quanto già approvato dallo stesso Consiglio

due anni fa, dimostrano che ad aver fallito è la Provincia nel non aver adempiuto in tanti anni agli obblighi che aveva sottoscritto con il suo ripopolamento del territorio con gli orsi, primo fra i quali l’informazione alla popolazione e la realizzazione

delle azioni per evitare i più possibile gli incontri con gli orsi”.

E’ questo il commento della LAV al termine oggi dell’Assemblea provinciale “stigmatizzando che nella Risoluzione a prima firma Cia (Fratelli d’Italia) si continui a parlare di uccisioni necessarie degli orsi, di numeri sbagliati sul numero massimo di plantigradi sul territorio” ma soprattutto la gravissima dichiarazione di voto del consigliere Ivano Job (Gruppo Misto, ex Lega) che ha informato che se non ci saranno provvedimenti contro gli orsi “ci saranno brutte situazioni sul territorio perché chi lo abita qualche volta supera anche le regole e lo deve fare per il diritto stesso di chi abita la montagna” presagendo quindi uccisioni “fai da te” degli orsi.

Per questo la LAV, associazione firmataria di un Protocollo d’Intesa con i Carabinieri a tutela delle norme sugli animali, ha inviato la registrazione dell’intervento del consigliere Job al Comando provinciale dell’Arma chiedendo la verifica di eventuali responsabilità alla luce di tale dichiarazione nonché l’aumento del monitoraggio del territorio al fine di prevenire violazioni dell’articolo 544 bis del Codice penale che prevede fino a due anni di reclusione per autori e mandanti di un animalicidio.