LAV * ORSA: «A MAGGIO L’ASSESSORE FAILONI HA ANNUNCIATO IL TRASFERIMENTO DI JJ4 IN GERMANIA, A CHE PUNTO SIAMO?»

ORSA JJ4, DAL CONSIGLIO DI STATO NESSUNA NOVITA’ SUL FUTURO DELL’ORSA. LAV: A MAGGIO L’ASSESSORE FAILONI HA ANNUNCIATO IL TRASFERIMENTO DI JJ4 IN GERMANIA, A CHE PUNTO SIAMO? SONO STATE AVVIATE LE PROCEDURE?

È stata pubblicata oggi la sentenza del Consiglio di Stato sul procedimento che la LAV aveva instaurato dopo le vaghe risposte ottenute dalla Provincia di Trento alla richiesta dell’Associazione di avviare il trasferimento dell’orsa JJ4 in una struttura più idonea del Casteller o comunque per ottenere una dettagliata risposta sulla pianificazione delle attività predisposte per dare un futuro migliore all’orsa.

Il Consiglio di Stato ha affermato che non vi era un obbligo da parte della Provincia di rispondere dettagliatamente a LAV rispetto ad una misura – quella del trasferimento dell’orsa – di cui ancora si discute nel procedimento pendente che ruota attorno alla sospensione del decreto di uccisione dell’orsa e la conseguente trasformazione della sentenza di morte in captivazione permanente promosso dalla LAV per il quale il giudice nazionale ha chiesto anche alla Corte di Giustizia europea di esprimersi, sospendendolo sino alla pronuncia della Corte stessa .

Tuttavia, a maggio scorso, proprio pochi giorni prima che si tenesse l’udienza al Consiglio di Stato, l’assessore provinciale Failoni dava notizia che in autunno JJ4 sarà trasferita nel rifugio Alternative Wolf and Bear Park situato nella foresta nera in Germania.

“Considerato l’annuncio di maggio chiediamo quindi all’Assessore Failoni quali aggiornamenti ci siano sul trasferimento dell’orsa – dichiara Massimo Vitturi, responsabile Animali Selvatici della LAV – oramai mancano poco più di due mesi all’autunno e le procedure per il trasferimento dovrebbero essere state già state avviate se l’amministrazione provinciale sta tenendo seriamente in conto questa soluzione; quand’è che i cittadini potranno finalmente avere notizie certe sull’uscita di JJ4 dal carcere del Casteller?”

Non è tollerabile una tale mancanza di trasparenza su un caso che ha destato enorme interesse nella stragrande maggioranza della popolazione ed ha avuto rilevanza mediatica anche internazionale. Cosa vuole ancora nascondere la Provincia di Trento?

“Con la nostra partecipazione al procedimento aperto dinanzi alla Corte di Giustizia europea, ci batteremo ancora una volta e con ancora più forza per affermare il rispetto dovuto alla vita degli orsi e alle loro necessità – conclude Vitturi di LAV”.