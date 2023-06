LAV * JJ4: « DA OGGI L’ORSA PUÒ ESSERE PORTATA IN UN RIFUGIO SICURO, IL TAR LO ORDINI ALLA PROVINCIA DI TRENTO »

15.49 - lunedì 19 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

LAV presenta oggi in conferenza stampa a Trento il piano di trasferimento, con il quale si propone di liberare l’orsa JJ4 dalla prigione del Casteller, in Trentino, per portarla al sicuro in un rifugio rumeno. Il piano è allegato alla presente mail.

Il 2 maggio scorso, infatti, il Tribunale di Trento aveva chiesto alla Provincia di attivarsi per la verifica di soluzioni alternative all’uccisione,

in tempi rapidi e nel rispetto del benessere animale, mediante il trasferimento dell’orsa in strutture anche estere.

Lo stesso ISPRA, coinvolto nella questione, aveva emesso parere favorevole al trasferimento dell’animale in santuari esteri, ritenendola opzione coerente con le linee guida. Ma la Provincia di Trento

ha fragorosamente disatteso la richiesta del TAR che aveva chiesto che entro l’11 maggio fosse depositata la documentazione, procurata dalla stessa Provincia, relativa ai centri che avevano dato disponibilità ad accogliere l’orsa. Il TAR trentino, di fronte

all’inadempienza della Provincia, il 26 maggio aveva quindi richiesto alla stessa LAV di presentare una concreta proposta di trasferimento.

LAV si è subito attivata per pianificare il trasferimento di JJ4 e proporre quindi una soluzione concreta per salvarla.

“Ora la Provincia di Trento non ha più alcuna giustificazione –

dichiara Massimo Vitturi, responsabile LAV, Animali Selvatici – abbiamo depositato un piano dettagliato che consente di portare in salvo JJ4 oggi stesso senza alcun costo per la Provincia, è sufficiente la firma di Fugatti per dare avvio al procedimento”.

Dopo aver identificato alcuni centri di recupero per orsi disponibili ad accogliere l’animale,

LAV ha selezionato il Libearty Bear Sanctuary Zarnesti, un rifugio rumeno, che si estende per 69 ettari e

che attualmente ospita 115 orsi in totale. Creato in accordo con le autorità locali rumene, ha offerto negli anni una soluzione alla diffusa presenza di orsi nella

zona, assicurando sia la permanenza degli orsi in recinti naturali in condizioni di semilibertà, sia la sicurezza delle popolazioni locali.

Il Libearty Bear Sanctuary Zarnesti è stato ritenuto da LAV il più adeguato fra quelli valutati.

Le caratteristiche autorizzative locali, gestionali, ambientali e di sicurezza del centro, infatti, nonché la presenza di personale dedicato, tra cui personale medico veterinario, lo rendono

adatto all’accoglienza di un orso proveniente dalla natura come JJ4 e altri. Da un punto di vista gestionale il centro è dotato di personale appositamente formato alla gestione quotidiana degli animali, con esperienza all’introduzione di nuovi individui,

che dopo un periodo di ambientamento si sono ben adattati a vivere nei recinti naturali – di estensione pari a decine di ettari – in condizioni di semilibertà, anche con altri orsi. Inoltre,

essendo sul territorio dell’Unione Europea, risulta più facile organizzare e gestire tecnicamente il trasporto dell’animale.

“Sono molto sorpresa che nel 21esimo secolo ci siano ancora orsi condannati a morte, mi sembra di vivere nel medioevo. Questo orso non appartiene al Presidente Fugatti, ma appartiene alla natura. Non vedo perché dobbiamo punire un’orsa che era nel bosco, nella sua casa. La condanna a morte non è più prevista dalla legislazione italiana, perché allora condannare a morte un’orsa?” ha dichiarato Cristina Lapis, fondatrice e Presidente dell’associazione Millions of Friends Association (AMP), che gestisce il santuario- rifugio in Romania.

LAV ha quindi effettuato un sopralluogo per visitare il santuario e valutare nel dettaglio le modalità di trasferimento dell’orsa e le possibilità della sua accoglienza.

Ha poi elaborato insieme a un gruppo di esperti nella cura degli orsi, e in collaborazione con il santuario stesso, il suddetto piano di trasferimento orsi.

In base al piano,

il trasferimento sarà effettuato dal personale del santuario, esperto nello spostamento di orsi, supportato e assistito, per gli aspetti medico veterinari, da un’equipe di veterinari esperti nella cura e anestesia dell’orso, affidata alla direzione del

dott. Klaus Gunther Friedrich, medico veterinario con oltre 25 anni di esperienza nella cura di orsi bruni in strutture zoologiche e centri di recupero.

LAV ritiene opportuna anche la partecipazione del Veterinario della Provincia di Trento attualmente responsabile della cura dell’animale nel parco faunistico Casteller.

Il trasferimento sarà effettuato su strada con un autoveicolo di proprietà del santuario, autorizzato al trasporto degli animali su lunga distanza, e l’orsa sarà ospitata al suo interno in un apposito contenitore. L’equipe veterinaria viaggerà al seguito dell’animale e saranno effettuati controlli durante tutto il viaggio a intervalli regolari. L’equipe avrà a disposizione un’ambulanza veterinaria. La dotazione dell’ambulanza comprende tutta la strumentazione necessaria, anche, per eventuali interventi medico-veterinari d’urgenza, sia durante il carico, che per il trasporto e scarico dell’animale a destinazione.

In caso di accettazione del piano proposto, LAV si farà carico dei costi del trasferimento e del mantenimento dell’animale,

comprese le spese per monitoraggio e visite ispettive dell’animale nel periodo di acclimatazione nel recinto naturale.