” LA CIVICA ” – CONSIGLIO PAT * ORSA CALDES: « PROPOSTA DI MOZIONE PER I CONSIGLI COMUNALI DEL TRENTINO, ESPRIMIAMO SOLIDARIETÀ ALLA FAMIGLIA PAPI ED ALLA VAL DI SOLE »

Presentata in data odierna l’iniziativa de La Civica che prevede l’invio di una proposta di mozione a tutti i consigli comunali del Trentino per esprimere in primo luogo la solidarietà alla val di Sole tutta e in particolare alla famiglia Papi per la tragica morte di Andrea, e secondariamente per esprimere sostegno al presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti in tutte le azioni intraprese volte alla cattura ed abbattimento dei grandi carnivori pericolosi ed a promuoverne il contenimento mediante selezione o trasferimento dal territorio trentino ad altro territorio nazionale o internazionale, a garanzia della sicurezza della popolazione che ricopre carattere di priorità.

L’iniziativa, in una ottica di rispettoso dialogo tra livelli istituzionali, vuole essere la messa a disposizione di uno strumento di base – scevro da alcun riferimento politico o partitico – per rendere corale, unitaria e condivisa una presa di posizione diffusa. Si tratta di un testo aperto, pensato come uno strumento e non come una strumentalizzazione, volto a stimolare la discussione e la presa di posizione all’interno dei Consigli comunali che decideranno di metterlo all’ordine del giorno. Come ha ricordato Mattia Gottardi, si tratta di definire in maniera inequivocabile la necessità di rimettere al primo posto la persona e la tutela della sua sicurezza, rifiutando invece una narrazione che umanizza l’animale e sposta il baricentro del problema.

Usciamo dalla banalizzazione che Andrea Papi fosse “un runner”: Andrea Papi era un figlio, un fratello, un compagno, un amico, una persona. Vanessa Masè ha chiarito che si è voluto, con questa iniziativa, raccogliere il bisogno forte esternato oggi dalla comunità trentina di potersi esprimere in maniera condivisa, in un linguaggio istituzionale coordinato, a fronte di un dibattito nazionale poco aderente a quello che il Trentino e le sue genti realmente sono, anche rispetto alla morfologia del nostro territorio.