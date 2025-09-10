Popular tags:
News immediate,
non mediate!
OPINIONEWS ITALIA

KAJA KALLAS * (X.COM) : «VIOLAZIONE RUSSA DELLO SPAZIO AEREO IN POLONIA, MASSIMA ALLERTA DELLA NATO»

09.35 - mercoledì 10 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Ieri sera in Polonia abbiamo assistito alla più grave violazione dello spazio aereo europeo da parte della Russia dall’inizio della guerra, e le indicazioni suggeriscono che sia stata intenzionale, non accidentale.

Sono in contatto con @SecGenNATO e @radeksikorski.

L’UE è pienamente solidale con la Polonia. (1/2)

Last night in Poland, we saw the most serious European airspace violation by Russia since the war began, and indications suggest it was intentional, not accidental.

I am in contact with @SecGenNATO and @radeksikorski.

The EU stands in full solidarity with Poland. (1/2)

