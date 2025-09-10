KAJA KALLAS * (X.COM) : «VIOLAZIONE RUSSA DELLO SPAZIO AEREO IN POLONIA, MASSIMA ALLERTA DELLA NATO»

09.35 - mercoledì 10 settembre 2025
Ieri sera in Polonia abbiamo assistito alla più grave violazione dello spazio aereo europeo da parte della Russia dall’inizio della guerra, e le indicazioni suggeriscono che sia stata intenzionale, non accidentale.
Sono in contatto con @SecGenNATO e @radeksikorski.
L’UE è pienamente solidale con la Polonia. (1/2)
Last night in Poland, we saw the most serious European airspace violation by Russia since the war began, and indications suggest it was intentional, not accidental.
I am in contact with @SecGenNATO and @radeksikorski.
The EU stands in full solidarity with Poland. (1/2)
— Kaja Kallas
