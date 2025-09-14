KAJA KALLAS * (X.COM) : «VIOLAZIONE DELLO SPAZIO AEREO RUMENO, CONDANNO L’AGGRESSIONE RUSSA»

18.04 - domenica 14 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
La violazione dello spazio aereo rumeno da parte dei droni russi è un’altra inaccettabile violazione della sovranità di uno Stato membro dell’UE.
Questa continua escalation sconsiderata minaccia la sicurezza regionale.
Siamo solidali con la Romania. Sono in stretto contatto con il Governo rumeno.
///
The violation of Romanian airspace by Russian drones is yet another unacceptable breach of an EU Member State’s sovereignty.
This continued reckless escalation threatens regional security.
We stand in solidarity with Romania. I am in close contact with the Romanian government.
TWEET ORIGINALE
— Kaja Kallas
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA