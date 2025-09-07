KAJA KALLAS * (X.COM) : «INCONTRO CORDIALE CON IL MINISTRO DEGLI ESTERI COOPER, PRONTI A RAFFORZARE LA COOPERAZIONE TRA UE ED IL REGNO UNITO»

19.49 - domenica 7 settembre 2025

Ho incontrato @YvetteCooperMP per congratularmi calorosamente con lei per la sua nomina a Ministro degli Esteri del Regno Unito.

Sono ansioso di lavorare a stretto contatto con lei per rafforzare ulteriormente la cooperazione UE-Regno Unito in materia di politica estera e di sicurezza e per realizzare il nostro Partenariato di Sicurezza e Difesa.

Good call with @YvetteCooperMP to warmly congratulate her on her appointment as UK Foreign Secretary.

I look forward to working closely with her to further strengthen EU-UK cooperation on foreign and security policy and deliver on our Security and Defence Partnership.

TWEET ORIGINALE — Kaja Kallas