Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

KAJA KALLAS * (X.COM) : «INCONTRO CORDIALE CON IL MINISTRO DEGLI ESTERI COOPER, PRONTI A RAFFORZARE LA COOPERAZIONE TRA UE ED IL REGNO UNITO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
19.49 - domenica 7 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ho incontrato @YvetteCooperMP per congratularmi calorosamente con lei per la sua nomina a Ministro degli Esteri del Regno Unito.

Sono ansioso di lavorare a stretto contatto con lei per rafforzare ulteriormente la cooperazione UE-Regno Unito in materia di politica estera e di sicurezza e per realizzare il nostro Partenariato di Sicurezza e Difesa.

///
Good call with @YvetteCooperMP to warmly congratulate her on her appointment as UK Foreign Secretary.

I look forward to working closely with her to further strengthen EU-UK cooperation on foreign and security policy and deliver on our Security and Defence Partnership.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.