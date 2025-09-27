Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

KAJA KALLAS * (X.COM) : «DIPLOMATICO ARRESTATO A BAMAKO, L’UE CHIEDE IL RILASCIO IMMEDIATO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.38 - sabato 27 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il recente arresto di un diplomatico a Bamako da parte delle autorità maliane viola la Convenzione di Vienna del 1961.

L’UE chiede il rilascio immediato.

Dichiarazione dell’UE qui ↓

https://t.co/ZN4D0UuW0n

///
The recent arrest of a diplomat in Bamako by Malian authorities is in violation of the 1961 Vienna Convention.

The EU calls for the immediate release.

Statement by the EU here ↓

https://t.co/ZN4D0UuW0n

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.