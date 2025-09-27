KAJA KALLAS * (X.COM) : «DIPLOMATICO ARRESTATO A BAMAKO, L’UE CHIEDE IL RILASCIO IMMEDIATO»

18.38 - sabato 27 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Il recente arresto di un diplomatico a Bamako da parte delle autorità maliane viola la Convenzione di Vienna del 1961.
L’UE chiede il rilascio immediato.
Dichiarazione dell’UE qui ↓
https://t.co/ZN4D0UuW0n
///
The recent arrest of a diplomat in Bamako by Malian authorities is in violation of the 1961 Vienna Convention.
The EU calls for the immediate release.
Statement by the EU here ↓
https://t.co/ZN4D0UuW0n
TWEET ORIGINALE
— Kaja Kallas
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA