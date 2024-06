IURLARO (FDI) * ELEZIONI EUROPEE: «L’ON. BERLATO IN VISITA IN TRENTINO ALTO ADIGE, EVIDENZIATE LE RICADUTE NEGATIVE DEL “GREEN DEAL“»

17.52 - lunedì 3 giugno 2024

L’on. Sergio Berlato visita i territori del Trentino Alto Adige*. Dopo una conferenza stampa tenutasi a Bolzano ed una serie di incontri con gli imprenditori agricoli di Merano (BZ) l’on. Sergio Berlato, ospite del Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Iurlaro e dell’esecutivo del partito trentino, ha tenuto una conferenza stampa a Trento città durante la quale ha evidenziato le ricadute negative del Green Deal deciso dall’Europa a maggioranza di centro-sinistra (popolari, socialisti, liberali e verdi) con il voto contrario di Fratelli d’Italia e delle destre europee.

Case green, eliminazione dei motori endotermici in tutta Europa (benzina e diesel a partire dal 2035), ritorno alla natura, carne sintetiche e farine di insetti sono decisioni che cambieremo nella prossima legislatura quando la maggioranza di centro-sinistra verrà sostituita da una maggioranza di centro-destra, esattamente com’è avvenuto per il Governo dell’Italia.

L’on. Sergio Berlato, capolista per Fratelli d’Italia dopo Giorgia Meloni nel collegio del Nord-est che ricomprende le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, si appresta a tornare in Europa per modificare o cancellare queste eurofollie dettate dall’ideologia animal-ambientalista. Andiamo tutti a votare sabato 7 pomeriggio o tutto il giorno l’8 giugno e votiamo convinti Fratelli d’Italia per cambiare insieme l’Europa.

Alessandro Iurlaro (Presidente provinciale di Fratelli d’Italia del Trentino)