ITEA SPA – TRENTINO * REPLICA A BETTA E FRUNER: « LA SOCIETÀ C’È, OGNI VOLTA CHE È STATA INTERPELLATA HA SEMPRE RISPOSTO »

17.59 - martedì 23 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Itea interviene in merito alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dagli assessori Betta e Fruner della Comunità di valle Alto Garda e Ledro precisando che la Società c’è e che ogni volta che è stata interpellata, risponde sempre.

“Sono rimasta stupita nel leggere sui giornali le dichiarazioni degli assessori della Comunità di Valle, che hanno davvero dell’incredibile. A seguito della nota di dicembre da loro richiamata, e per la quale dichiarano di non aver più sentito Itea, preme precisare che già in gennaio, in riscontro alla loro nota, è stato appositamente organizzato un incontro legato alle loro richieste in cui abbiamo prontamente illustrato la situazione degli alloggi sul territorio dell’Alto Garda, focalizzando in particolare l’attenzione, come da richiesta, sugli alloggi presenti nei comuni di Riva del Garda e Arco allora in ristrutturazione.” queste le parole della Presidente Francesca Gerosa – “Da allora le interlocuzioni, anche su altre questioni, con la nostra Struttura sono proseguite e siamo stati sempre pronti e disponibili a collaborare con l’assessore Betta per andare incontro alle istanze che da questa nel tempo ci venivano via via fatte, anche su casi specifici. Quindi ci sono sempre stati piena disponibilità e dialogo da parte nostra e spiace leggere dichiarazioni che non corrispondono al vero. Chiederò un chiarimento. Intanto l’assessore Betta dovrebbe occuparsi di assegnare gli alloggi che vengono consegnati ristrutturati alla Comunità di Valle, di cui molti sono rimasti chiusi e in mano loro per mesi e alcuni ancora a tutt’oggi da assegnare” Per quanto riguarda invece la ristrutturazione degli alloggi chiusi è vero che è stata data disponibilità da parte della Comunità di Valle a ristrutturarne direttamente alcuni, ma solo quelli semplici, da una tinteggiata e poco più, mentre la problematica riguarda quegli alloggi che necessitano di tante risorse e molto tempo per essere ristrutturati, ma che alla Comunità di Valle non interessava prendere in considerazione perché troppo impegnativi”

“Personalmente poi ho instaurato con il Presidente della Comunità Claudio Mimiola un’ottima sinergia tesa a collaborare nell’interesse unico che è la comunità, e con il quale c’è un costante confronto su diverse tematiche, e per questo lo ringrazio a nome di Itea e dei nostri inquilini”

Oggi alla richiesta della Comunità di Valle, che apprendiamo dalla stampa, rispondiamo facendo nuovamente il punto sulla situazione degli alloggi sul territorio. Ad oggi risulta che nei Comuni di Riva del Garda e Arco Itea ha in lavorazione 32 alloggi che necessitano di interventi di ristrutturazione prima di poter essere reimmessi nel circuito della locazione, mentre sono 58 quelli i cui lavori sono in fase di programmazione. Di questi più del 95% necessita di lavori importanti di ristrutturazione.

Se ci si sofferma sulla disponibilità degli alloggi da mettere a disposizione delle famiglie va fatto inoltre presente che le Comunità di Valle, come previsto dalla normativa, hanno la possibilità di riservare e assegnare una quota degli alloggi messi a disposizione da Itea Spa per rispondere alle richieste di “emergenze abitative”, stipulando dei contratti di locazione temporanea che consentono di bypassare le graduatorie e assegnare gli alloggi per un periodo di tempo limitato alle famiglie. Dal 2010, nella Comunità alto Garda e Ledro sono stati stipulati ben 92 contratti di locazione temporanea di cui 69 risultano ad oggi cessati, mentre 23 risultano ancora in essere. Dei contratti di locazione ancora in essere 16 sono stati stipulati nel 2020 mentre 9 hanno subito delle proroghe disposte dall’ente locale. Proroghe che sono state concesse anche in passato: in alcuni casi vi sono stati dei contratti che si sono protratti per anni (dai 5 anni ai 10 anni). Anche se assegnati in via temporanea “per emergenza”, si parla di fatto di alloggi che, per anni, sono stati distolti dalle assegnazioni attraverso graduatorie.

“Nonostante la polemica dal sapore strumentale, che lascia il tempo che trova, in Itea restiamo concentrati sulle tante cose da fare, e restiamo ovviamente a disposizione degli assessori Betta e Fruner, come sempre abbiamo fatto”.