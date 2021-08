ITEA SPA * INCONTRO CON ORDINE ARCHITETTI: « DALLA PRESIDENTE GEROSA MOSTRATA MASSIMA DISPONIBILITÀ A COGLIERE GLI SPUNTI PROVENIENTI DA TUTTE LE REALTÀ DEL TERRITORIO »

Aperto il dialogo con i professionisti del territorio. La presidente di Itea – Francesca Gerosa – incontra il presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Trento – Marco Giovanazzi

Si è tenuto questa mattina l’incontro richiesto dal presidente dell’Ordine degli Architetti, Marco Giovanazzi, con i vertici della Società di via Guardini: la presidente Francesca Gerosa, il vicepresidente Michele Condini.

Ed il direttore generale Stefano Robol, per avviare una fase di dialogo fra Itea Spa e i professionisti.

Alla richiesta di collaborazione del presidente dell’Ordine degli Architetti, Marco Giovanazzi, la presidente, Francesca Gerosa, ha mostrato la massima disponibilità a cogliere gli spunti provenienti da tutte le realtà del territorio.

Itea, società di sistema, il cui fiore all’occhiello è la progettazione, si dichiara aperta ad ogni contributo proveniente dai professionisti e a lavorare in sinergia con tutte le realtà del territorio, sottolineando che “la collaborazione e condivisione della storica e qualificata esperienza di Itea nell’ambito dell’edilizia – in particolare della progettazione di quartieri ed ambiti in cui inserire l’edilizia sociale – con le idee innovative dei professionisti non possa che essere un valore aggiunto per tutto il comparto edilizio”.

Il vicepresidente, Michele Condini, pur evidenziando che nell’ambito delle nuove costruzioni Itea si trova in una fase di programmazione, ha assicurato che quando arriverà il momento della realizzazione si troverà senz’altro aperta alla collaborazione e condivisione con il mondo dei professionisti privati che potrebbero utilmente coadiuvare le eccellenze di Itea.

Anche il direttore generale, Stefano Robol ha confermato ravvisare in questa futura collaborazione una possibilità vincente per l’ambito dell’edilizia trentina come già avvenuto in occasione del concorso di idee per la progettazione del quartiere delle Torri di Madonna Bianca.

*

Itea S.p.A.